Charleroi : la nouvelle auberge de jeunesse enfin inaugurée

On en parle depuis plusieurs années : Charleroi a désormais son auberge de jeunesse. Le bâtiment compte 43 chambres toutes modulables et équipées d’une salle de bain. L’auberge se situe à la Ville Basse à côté de la Sambre, à 200 mètres de la gare, à deux pas aussi de nombreux lieux culturels comme Quai10 et du centre commercial Rive Gauche. 12 personnes ont été engagées pour en assurer le fonctionnement.

Le bâtiment situé juste à côté de l’immeuble classé Piano De Heug a été rénové et adapté par lRET dévelopment, une société bien connue à Charleroi puisqu’elle s’est également occupée de Rive Gauche. L’auberge compte cinq niveaux avec des chambres mais aussi des salles de réunion et de nombreux espaces de rencontre et de détente. Le restaurant de 140 places proposera par ailleurs une nourriture durable et locale. L’établissement bénéficie de la reconnaissance " Clé Verte ", un label international qui récompense les infrastructures touristiques performantes en matière d’écologie et de développement durable.

Les premiers clients arriveront dès ce lundi 1er octobre. Les moins de 26 ans sont particulièrement visés mais les auberges de jeunesse attirent également une clientèle un peu plus âgée notamment des cyclistes ou des randonneurs. Un public scolaire y est aussi régulièrement logé dans le cadre de classes de ville.

A Charleroi, 500 réservations ont déjà été enregistrées. Les chambres devraient rapidement se remplir dans une métropole en pleine mutation qui attire en moyenne 600 touristes par jour.