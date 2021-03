Ce mercredi 4 mars, le bourgmestre Paul Magnette a donné les premiers coups de pelleteuse officiels du large chantier de rénovation des espaces publics de la Ville Haute. Cela se passait devant l’Eden, à la naissance du Boulevard Jacques Bertrand. Ce boulevard que l’on empruntait dans les deux sens, vers et depuis la Place du Manège, deviendra à sens unique, dans le sens de la montée. On circulait de part et d’autre d’un terre-plein où il y avait des places de parking. A l’avenir, la circulation se fera au milieu de très larges trottoirs bordés d’arbres. C’est la ligne directrice de ce grand lifting des artères et places principales de la Ville Haute. Moins de place pour la voiture, plus d’espace pour la mobilité douce.

Créer des places pour s’attaquer à la Place Charleroi : la mise en beauté de la Ville Haute durera trois ans et ce sera magnifaïque! - © Tous droits réservés Dans les faits, les travaux ont déjà commencé avec la fermeture définitive du tunnel Roullier dès le début du mois de février. Il permettait de rejoindre la Place du Manège, depuis le rond-point du Marsupilami. Il va être transformé en un parking sous-terrain de 200 places. Et si c’est par là que les travaux commencent, c’est parce qu’il faut créer un nouvel espace de parking. Car c’est fini de se garer sur la Place du Manège. Elle va connaître un lifting complet. Elle sera garnie d’une quarantaine d’arbres et sera exclusivement piétonne (mais ou pourra encore en faire le tour en voiture).

Un écrin pour les bâtiments symboliques Charleroi : la mise en beauté de la Ville Haute durera trois ans et ce sera magnifaïque! - © Tous droits réservés Épicentre de la Ville Haute, la Place Charles II fait évidemment partie du chantier de rénovation des espaces urbains. Actuellement, on peut en faire le tour complet en voiture. C’est en quelques sortes un énorme rond-point. Mais cela, c’est fini. Trois des six côtés de la place hexagonale deviendront exclusivement piétons. On n’accédera plus à la place que via trois rues (Dauphin, Vauban et d’Orléans) et on devra la quitter dès la rue suivante (Turenne, Régence et Montagne). Ici aussi, des arbres seront plantés et un nouveau système de jets d’eau sera installé. Un minimum pour cette place qui abrite des bâtiments symboliques : l’Hôtel de Ville, la Basilique Saint-Christophe… Auxquels le bourgmestre rajoute la Maison des Huit Heures. Un bourgmestre qui verrait d’ailleurs bien l’espace changer de nom dans le cadre de ces rénovations pour devenir la Place Vauban, rappelant au passage que le monarque espagnol Charles II qui a donné son nom à la ville n’était finalement qu’un envahisseur, alors que l’architecte français Vauban était un humaniste, explique Paul Magnette. Vauban qui donna ses instructions pour la fortification de la ville dès le mois de mai 1667 et la reconquête du "Charnoy" – qui allait devenir Charleroi – par les troupes françaises de Louis XIV.

Un square qui n’en a jamais vraiment été un Charleroi : la mise en beauté de la Ville Haute durera trois ans et ce sera magnifaïque! - © Tous droits réservés Un Quick à Charleroi ? Au Boulevard Tirou, évidemment ! Mais cela, c’est en oubliant qu’il y en eut un à la Ville Haute, jadis. Et c’est peut-être la seule raison qui en a mené certains au Square du Monument. Lui aussi va connaître un lifting important. Actuellement, lorsqu’on veut gagner le centre de la Ville Haute depuis le rond-point du Marsupilami, on emprunte l’Avenue de Waterloo et tout en bas de cette avenue, on longe le monument par la droite. Cette petite portion de voirie n’existera plus. Toute la circulation sera, dans les deux sens, concentrée d’un seul côté du monument. Et l’espace gagné sera lui aussi arboré et consacré aux piétons pour faire du Square du Monument la place publique qu’elle n’a jamais vraiment été.

Un calendrier strict lié aux financements Trois places majeures et évidemment toutes les voies de circulation qui y mènent vont donc connaître un lifting complet. Cela va coûter la bagatelle de 36 millions d’euros. Comment est-ce financé ? Les aménagements de la Ville Haute ont été soumis à l’Europe pour l’octroi de fonds FEDER, les Fonds Européens de Développement Régional, destinés à aider les régions européennes les plus précaires. Depuis l’entrée dans l’Union Européenne de pays moins bien lotis que la Belgique, comme la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne… la part du gâteau est moins importante. L’Europe financera les travaux à hauteur de 40%. La Région Wallonne prendra à sa charge 50% du montant. La Commune ne paiera donc que 10% de ces travaux. Mais pour bénéficier de ces subsides européens, il y a un délai. Ces subsides ont été octroyés dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020. Lorsqu’un projet est accepté et financé, en partie, par l’Europe, il doit être finalisé trois ans maximum après la programmation. Tout doit donc être terminé pour le 31 décembre 2023 au risque de voir s’envoler ces subsides.