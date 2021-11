Charleroi : la Maison de Jeunes Secteur42 récolte des denrées alimentaires pour les plus démunis

La Maison de Jeunes Secteur42 à Lodelinsart (Charleroi), obligée de s'adapter. Avec les dernières mesures du Codéco, elle a décidé d'annuler son marché de Noël, pour des raisons sanitaires. Une grosse déception pour ses membres. Mais les jeunes n'ont pas voulu en rester là. Soucieux de préserver l'esprit de Noël et de se rendre utiles, ils organisent une collecte de denrées alimentaires non périssables à destination des plus démunis. Une fois la récolte terminée, la Maison de Jeunes mettra les dons à disposition d'associations carolos déjà actives dans l'aide alimentaire. Pâtes, riz, chocolat, conserves. Tout est bien venu, du moment que les denrées ne périment pas vite. La récolte démarre ce 30 novembre et se termine le 22 décembre. Les dons se font du mardi au samedi. De midi à 17H à la Maison des Jeunes Secteur42, Rue Delwarte, 34 à Lodelinsart