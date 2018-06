Charleroi : la Guimbarde aura bientôt son propre théâtre

Créée il y a 40 ans, la Guimbarde est aujourd’hui le deuxième plus grand théâtre pour enfants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La compagnie organise notamment le festival international " Pépites" destinés aux tout-petits. Après avoir été en résidence au centre culturel l’Eden et au Palais des Beaux-Arts, il lui fallait un espace permanent pour pouvoir notamment créer et répéter ses spectacles. La ville de Charleroi a donc mis à disposition un bâtiment situé rue de France au cœur de l’îlot Bertrand à deux pas de l’administration communale.

Le lieu doit maintenant être aménagé en espace polyvalent comprenant un grand espace ouvert mais aussi des bureaux et des appartements pour accueillir les artistes en résidence. Un budget de 321.000 euros a été débloqué. Les travaux devraient être terminés pour la fin de cette année.

La Guimbarde conservera toutefois un atelier de construction et de stockage à Ransart.