Charleroi : la crise du Covid a déjà coûté plus de cinq millions à la Ville

Le budget 2021 de Charleroi va être voté ce lundi soir. Un budget présenté à l’équilibre mais on le sait la situation financière est très compliquée et la crise sanitaire n’a évidemment rien arrangé. Il y a bien sûr le plan de relance qui a nécessité un prêt de dix millions d’euros sur 30 ans mais la Ville doit aussi faire face à une hausse des dépenses et une baisse des recettes liées au Covid qui ont déjà coûté plus de cinq millions d’euros cette année. Ce chiffre devra très certainement être revu à la hausse. Pour y faire face le conseil communal va d’ailleurs voter une demande d’aide exceptionnelle à la Région wallonne, un prêt Covid d’un peu plus de six millions d’euros.

"Rien que les pertes des recettes sont évaluées en 2020 à environ deux millions d’euros", explique le directeur financier Eric Wartel. "Durant le confinement les commerces ont eu droit à des exonérations des taxes communales, les maraîchers n’ont plus payé leur redevance."

"La Ville de Charleroi a aussi dû se passer d’une série d’autres rentrées. Les cinémas qui ont dû fermer n’ont par exemple plus payé la taxe sur les spectacles. Les clubs sportifs qui n’ont plus pu exercer leurs activités n’ont évidemment pas payé les locations des salles. Tout récemment nous avons aussi décidé de ne pas réclamer la taxe débits de boissons aux cafés et la taxe de séjour aux hôtels."

La Ville doit aussi tenir compte des pertes de revenus de la régie communale évaluées jusqu’ici à 1,5 million. La RCA gère les parkings qui ont fait rentrer nettement mon d’argent dans les caisses mais aussi la piscine Hélios qui a dû fermer de longs mois.

"Si les rentrées sont en baisse, les dépenses sont en hausse", poursuit Eric Wartel. "Il a fallu acheter des masques du gel, sans oublier le coût de la désinfection des locaux. Nous avons chiffré ces coûts supplémentaires à 1,6 million d’euros."

À ce stade, la facture dépasse donc les cinq millions mais elle risque encore de s’alourdir dans les prochains mois. La Ville devra notamment se passer des taxes communales qui étaient payées par les entreprises tombées en faillite cette année. Celles qui ont réduit leurs activités durant la crise payeront aussi moins de précompte immobilier. Un manque important à gagner qui n’a pas encore été chiffré précisément.