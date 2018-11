Charleroi : la composition du nouveau collège communal est connue

L'accord de majorité entre le PS, Ecolo et C+ avaient été signé, il ne restait plus au bourgmestre qu’à désigner ses échevins. C’est fait.

Voici la composition du nouveau collège :

Bourgmestre : Paul Magnette(PS)

Sécurité – Budget – Aménagement urbain – Culture – Nature en ville – Communication

1er Echevine : Julie Patte(PS)

Enseignement et formation – Participation citoyenne et quartiers

2ème Echevin : Eric Goffart(C+)

Travaux publics – Entreprises et indépendants – Développement numérique

3ème Echevin : Xavier Desgain(Ecolo)

Mobilité et Sécurité routière – Bâtiments et Energie – Emploi et Economie sociale

4ème Echevine : Françoise Daspremont(PS)

Egalité des chances – Intégration – Santé – Famille – Personnes porteuses de handicap – Associations patriotiques – Bien-être animal – Protocole

5ème Echevin : Mahmut Dogru(PS)

Propreté publique – Etat civil/Population – Marchés – Cimetières

6ème Echevine : Babette Jandrain(PS)

Commerce et artisanat – Fêtes

7ème Echevin : Karim Chaïbaï(PS)

Sport – Infrastructures sportives – Jeunesse

8ème Echevin : Thomas Parmentier(PS)

Finances – Accueil de la Petite enfance – Tourisme – Patrimoine

9ème Echevine : Laurence Leclercq(PS)

Logement – Urbanisme – Relations internationales

Président du CPAS et en charge de la politique des Aînés : Philippe Van Cauwenberghe