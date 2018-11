Charleroi : La chaîne des terrils carolos nominée dans le cadre d'un concours régional

Un concours vient d’être lancé pour mettre à l’honneur le patrimoine préféré des Wallons. La chaîne des terrils carolos est retenue dans la catégorie " patrimoine naturel ". Cette promenade de cinq kilomètres baptisée " entre fer, charbon et eau " emmène les randonneurs sur et autour de plusieurs terrils carolos (Bayemont, Saint-Charles, Saint-Théodore ancien et nouveau).

L’itinéraire permet de découvrir des sites naturels exceptionnels mais aussi de s’intéresser à l’histoire industrielle de la région.

Le promeneur emprunte d’abord un tronçon du pré-RAVel avant de partir l’assaut des quatre terrils et de découvrir au sommet un panorama hors du commun sur la ville mais aussi sur plusieurs implantations sidérurgiques (dont le haut fourneau 4) installées le long de la Sambre et du canal Charleroi-Bruxelles.

La promenade nominée fait partie d’un itinéraire de 20 kilomètres baptisé la Boucle noire qui fait lui -même partie du GR 412 reliant l’ensemble de la chaîne des terrils de Bernissart à Liège.

Dans le cadre de ce concours visant à élire le patrimoine préféré des Wallons, le public est invité à voter via le site awap.be. Les résultats seront connus début 2019.