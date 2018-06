Charleroi : la brocante des quais s'agrandit

Le circuit a été élargi : au départ des quais de la Sambre (Quais Paul Verlaine et Arthur Rimbaud), les brocanteurs se sont installés sur un parcours rejoignant le centre ville, de la rue du collège en passant par la rue du comptoir pour rejoindre la place verte, en revenant par la rue de Marcinelle, la rue des Trois pistolets et la rue des ateliers. Une boucle où tous les amateurs de vintage ou d'antiquités se sont donnés rendez-vous...

Coup de coeur et marchandage

Les brocanteurs étalent leur marchandise, les curieux regardent et négocient, comme Jacques, un grand fan de brocante : "C'est ça qui fait le charme d'une brocante! On dévalue un peu le prix, mais on essaye de rester correct." De l'autre côté de l'étal, Conchetta est une grande habituée : "Je suis juste derrière ma porte. J'habite à Marcinelle et donc je ne rate pas cette brocante. Je suis une fidèle depuis le début. Ici, je liquide un peu de tout. 10 € par ci, par là. Moi et ma copine, on fait ça pour pour le plaisir de voir du monde, de voir des gens." Certains fonctionnent au coup de coeur, d'autres savent très bien ce qu'ils veulent, comme cette dame qui cherche une soupière ancienne, assez profonde pour offrir à une amie. Mais elle ne craquera sur rien d'autre.