Charleroi: l'imprimerie Hélio en faillite, 180 emplois menacés

L'imprimerie Hélio Charleroi S.A. a annoncé vendredi, lors d'une réunion du conseil d'entreprise extraordinaire, son intention de faire aveu de faillite, indique la direction dans un communiqué.



Selon l'entreprise basée à Fleurus, cette annonce était inévitable car la continuation des activités "n'est plus viable dans les conditions de marché actuelles".



Hélio compte 180 employés.



Le secteur européen de l'imprimerie est, depuis plusieurs années, en permanente restructuration en raison d'une baisse continue des volumes d'impression, explique Hélio dans son communiqué.



"Ce recul a mené à une surcapacité structurelle et à une concurrence meurtrière sur les prix, conduisant à des réorganisations, fermetures et faillites partout en Europe." La disponibilité réduite du papier a accéléré cette spirale négative l'année dernière et entraîné une augmentation des prix. Cette hausse ne pouvait toutefois pas être répercutée sur le client, ajoute l'entreprise. "Opérant déjà dans des conditions de marché difficiles, une nouvelle réduction substantielle des volumes et une perte de commandes dans le marché de détail en 2018 ont engendré une situation intenable", poursuit la direction.



Le tribunal de l'entreprise devra désormais déclarer la faillite et nommer un ou plusieurs curateurs. La direction d'Hélio Charleroi S.A. dit comprendre l'incertitude que cette annonce suscite parmi ses employés et leurs familles.