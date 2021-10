Charleroi : l’imposante sculpture "Passation" passera la main ce jeudi.

Elle avait été installée sur la Place de Manège la nuit du 20 au 21 décembre 2006. L’imposante œuvre "Passation" de l’artiste Martin Guyaux avait germé dans son esprit il y a très longtemps. Sa réalisation commence en 2003 dans une fonderie italienne, à Vérone. S’en suit un long convoi extraordinaire pour acheminer les trois mains composant la sculpture vers sa destination finale, l’esplanade du Palais des Beaux-Arts. Elle aura donc trôné sur ce rond-point pendant 14 ans, 11 mois et 6 jours. Depuis le début de cette semaine, des ouvriers s’affairent autour du large socle en béton armé qui maintient l’œuvre en place depuis son installation. Et ce jeudi une lourde grue procédera à son enlèvement. L’une après l’autre, les trois mains seront chargées sur des camions et prendront la route, pas très longue, d’un dépôt logistique de la Ville, à Montignies-sur-Sambre. Elles y rejoindront la statue de Lucky Luke.