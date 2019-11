Charleroi: l'hôpital Marie Curie reconnu pour sa prise en charge des traumatisés graves

Le traumatisme grave est la première cause de mortalité avant 40 ans dans notre pays. Traiter ce type de pathologie ne s’improvise pas; cela nécessite une approche multidisciplinaire et rapide, la première heure de prise en charge étant généralement décisive.

Le docteur Patrick Biston, le patron des soins intensifs - © rtbf-Grégory Fobe

A l’échelle de l’Europe, la Belgique accuse un certain retard dans la prise en charge des traumatisés graves. Conscient du problème, le docteur Biston, responsable des soins intensifs à Marie Curie estime qu’il faut agir au niveau de la prise en charge et pouvoir orienter les blessés graves vers des centres hospitaliers pouvant les accueillir dans les meilleures conditions. "C’est impossible d’avoir partout des équipes multidisciplinaires mobilisables en permanence. Il faut éviter, quand c’est possible, de diriger les malades les plus graves vers des hôpitaux qui ne sont pas adaptés!"

Chaque année une centaine de polytraumatisés sont soignés à l’hôpital Marie Curie de Charleroi. Ces derniers pourront bientôt être acheminés par hélicoptère puisqu’un héliport doit être construit début 2020.