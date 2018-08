Charleroi: l'avenir de la Foire d'août est-il menacé ? Les forains le craignent

La Foire d’août a débuté ce samedi à Charleroi mais le cœur des forains n’est pas à la fête : leur avenir est menacé. En cause, notamment, les importants travaux prévus à la Ville Haute.

Ils étaient encore 60 en 2016, ils ne sont plus que 26 aujourd’hui. Les derniers forains se sont regroupés sur la place du Manège. L’année dernière, ils étaient encore installés sur une plus grande zone, qui incluait le parking de Charleroi Expo.

"Beaucoup d’attractions ont disparu, nous répond un adolescent. Il y en a beaucoup moins aujourd’hui ! Avant, le parking (en contre-bas) était rempli d’attractions… Là, il n’y a plus rien ! (…) Je ne m’inquiète pas pour les Carolos mais plutôt pour les forains eux-mêmes, poursuit une maman. Pourquoi ne viennent-ils plus ?"

Comment expliquer cette situation ?

Pour les forains, pas de doute : ce sont les travaux prévus à la Ville Haute qui sont en cause.

La question d’un futur déménagement de la foire reste floue. Une incertitude qui fait fuir. "Chaque année, c’est l’incertitude ! On ne sait jamais où elle va se dérouler, explique Frédéric Allard, représentant du comité de la foire. C’est vrai que le Spiroudôme fait partie des discussions entamées avec la Ville mais rien n’est encore acté. Nous, on préfère rester en centre-ville. On est persuadé que la foire peut encore être attrayante pour le public. La balle est à présent dans le camp de la Ville !"

Du côté des visiteurs, c’est plus nuancé. Une foire au Spiroudôme l’année prochaine, certains n’y voient pas d’inconvénients ?

Précisons que la Foire d’août se déroulera cette année place du Manège, jusqu’au 26 août.