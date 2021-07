Charleroi : l’ASBL "La Faim du mois" victime d’un vol bête et méchant

L’ASBL "la Faim du mois" existe depuis mars 2020. Elle distribue chaque semaine en moyenne 500 repas préparés à ceux qui sont dans le besoin. Après des débuts à la place de la Digue, à Charleroi, la jeune ASBL a installé ses frigos, congélateurs et tout le matériel nécessaire à la préparation de ces repas dans des locaux qu’elle loue à La Sambrienne, à la rue Ferrer. Ce sont ces locaux qui ont été la cible de malfrats, la nuit de dimanche à lundi. "C’est assez incompréhensible, explique Hichame Imane, le président de l’ASBL. La Sambrienne a installé une porte sécurisée avec badge et digicode, pour accéder à l’intérieur du bâtiment. Ce n’est qu’alors qu’on a accès à la porte de nos locaux. Ou bien, ils ont utilisé l’interphone et convaincu quelqu’un de leur ouvrir cette porte ou alors elle avait été mal fermée".

Hichame Imane qualifie les faits de vandalisme plutôt que d’un vol important. Car finalement, les auteurs n’ont emporté que quelques kilos de viandes. Plus dommageable pour l’ASBL et ses bénéficiaires, ils ont laissé les cinq frigos et congélateurs ouverts, après leur méfait. "Nous avons dû jeter la plus grande partie de ce qu’ils contenaient, complète Hichame. Ces denrées étaient destinées à la préparation des 200 repas de ce mercredi. Mais ne pas offrir ces repas, ce serait céder face à ce geste bête et méchant. Nous puiserons dans notre stock de réserves et dans notre trésorerie pour préparer et offrir les repas ces prochains mercredi et samedi".