Charleroi: l'ancien avion-resto de Gilly détruit par le feu

Spectacle impressionnant en ce début de soirée le long de la nationale 90. Le célèbre avion de Gilly est en feu. Les pompiers sont arrivés sur place peu après 18h30. On ignore encore les causes de cet incendie qui n'a pas fait de blessés. Il n'y a pas d'autres dégâts dans le quartier. L'appareil a été entièrement détruit et s'est même cassé en deux, une heure environ après le début de l'incendie. Cet avion, bien connu des Carolos et des habitués des lieux, était un symbole dans la région. Ancien restaurant-brasserie dans les années 2000, il était à l'abandon depuis plusieurs années et avait été mis en vente. En 2019, un acquéreur français s'était manifesté et avait acheté cet ancien Airbus A310. Il devait être acheminé vers la France en début d'année mais la crise du Covid a gelé les opérations.

D'après certains riverains rencontrés sur place, l'avion de Gilly était devenu un lieu privilégié pour quelques squatteurs. D'autres s'y introduisaient même par curiosité, en mode Urbex, pour le visiter et le photographier. Une version confirmée par les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Une enquête devra à présent déterminer les causes de ce sinistre. A noter que l'événement qui a vite fait le tour des réseaux sociaux a suscité un peu d'émoi dans le quartier. Certains sont même venus de loin, comme de La Louvière, pour assister au spectacle.