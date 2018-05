Charleroi: l'allongement de la piste de l'aéroport prévu pour 2021

Le développement de l’aéroport de Charleroi doit passer par l’allongement de sa piste. Les premiers projets ont vu le jour en 1999 mais ils n’ont jamais abouti. Aujourd’hui, le dossier se concrétise enfin : la demande de permis a été déposée et l’enquête publique débute ce lundi 7 mai.

La longueur de la piste passera de 2550 m à 3200 m et devrait permettre d’accueillir à Charleroi 10,5 millions de passagers à l’horizon 2026. Rien ne va changer pour les atterrissages mais par contre les décollages pourront se faire avec un recul supplémentaire de 650 m.

Le projet initial a été modifié suite à différentes réunions avec les riverains, le but étant de réduire au maximum les nuisances. Le projet impactera négativement 157 immeubles du quartier Delhaize à Ransart. Par contre, la situation s’améliorera pour 4408 immeubles vers Jumet : 88% décollages se font dans cette direction. A l’avenir, ceux-ci seront moins bruyants dans cette zone puisque les avions partiront de plus loin et pourront s’élever dans les airs sans devoir trop pousser les moteurs comme c’est le cas actuellement.

L’allongement de la piste permettra de pouvoir accueillir de plus gros appareils sur le tarmac et donc de développer les vols long-courriers en prévision d’une augmentation sensible de la demande : en Europe, le secteur prévoit une pénurie au niveau des infrastructures aéroportuaires en 2025-2030.

Dans ce contexte, l’aéroport de Charleroi compte sur cet allongement de la piste pour renforcer son attractivité auprès des compagnies aériennes et attirer des voyageurs désireux de voler vers des destinations lointaines comme l’Amérique du Nord et l’Asie notamment.

Pour rappel, un premier vol long-courrier d’Air Belgium vers Hong-Kong était annoncé pour fin avril, il est reporté à début juin. La nouvelle compagnie ne peut toutefois pas voler à pleine charge vu la configuration actuelle de la piste. Elle attend donc aussi avec impatience son allongement.

Grace à cet investissement de 30 millions d’euros ,1500 emplois seront par ailleurs créés d’ici 2025. Les travaux devraient durer 30 mois, sans impacter l’activité de l’aéroport. Ils se termineront en 2021.