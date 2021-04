Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le 1er avril 2001, il y a donc exactement 20 ans, l’emblématique numéro 11 du Sporting de Charleroi, Dante Brogno, mettait un terme à sa carrière. Une carrière professionnelle de 15 années passée exclusivement sous le maillot des zèbres. Il reste à ce jour, le joueur le plus capé (304) et le meilleur buteur (108) de l’histoire du club. Une équipe où le "Capitaine Crochet" a côtoyé les Mommens, Pugh, Mathijssen, Silvagni, Beugnies, Albert, Camataru, Suray, Malbasa, Gérard, Moury, Defays, Casto, Wuillot, Van Buiten, Zetterberg, Scifo, Van Meir… Une sacrée époque ! Dès le lendemain de sa retraite, il intégrait le staff du Sporting, devenant l’adjoint de l’entraîneur de l’époque, Enzo Scifo. Il deviendra l’entraîneur principal pendant quelques mois dès l’année suivante. Ensuite, il entraînera l’Olympic, Tubize, l’Union Saint-Gilloise, La Louvière, le FC Liégeois. Il est actuellement à la tête des Francs Borains qui évoluent en Nationale 1 (anciennement "Division 3"). Depuis le jour de sa retraite, plus aucun zèbre n’a porté le numéro 11, son numéro.





Le meilleur souvenir… Et le moins bon Charleroi : il y a 20 ans, Dante Brogno disputait son dernier match sous le maillot des Zèbres - © Tous droits réservés "Mon meilleur souvenir, ce sont sans doute mes 4 buts inscrits, un jour contre Boom. Un jour comme celui-là, vous marchez sur l’eau, tout vous réussit. D’ailleurs, j’aurais sans doute joué au Lotto !". Le Sporting de Charleroi s’impose 7-4, ce 5 septembre 1992. Dans l’équipe adverse de Boom, il y avait un certain Roger Lukaku, père de Romelu. "Le moins bon, c’est probablement cette finale de la Coupe de Belgique, perdue contre le Standard, le 6 juin 1993". – Ndlr buts de Henk Vos à la 55e et de Philippe Léonard à la 63e. L’entraîneur des Zèbres, à l’époque, était Robert Wasseige. "Et je constate que depuis quelques années, le Sporting fait tout ce qu’il peut pour enfin décrocher ce trophée. Et je pense, enfin, j’espère que cela finira par arriver. Lorsque j’entraînais le FC Liégeois, où Robert Wasseige passait régulièrement, il y avait cette coupe, dans la buvette. Il n’y a rien à faire, c’est quand même un sacré trophée".

"Ne pas avoir été Diable Rouge n’est pas un regret" Charleroi : il y a 20 ans, Dante Brogno disputait son dernier match sous le maillot des Zèbres - © Tous droits réservés Dante Brogno a été sélectionné une et une seule fois, en équipe nationale. C’était à l’occasion d’un match Belgique – Pays de Galles, le 11 octobre 1997, rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 1998. Une victoire 3-2 de la Belgique. Il ne montera pas au jeu et ne compte donc aucune "cape" comme Diable Rouge. "Ce n’est pas un regret, non. Sans doute qu’une des raisons est le fait que je jouais à Charleroi. À cette époque les joueurs appelés en équipe nationale provenaient essentiellement de Bruges et d’Anderlecht. Et peut-être un tout petit peu du Standard. Ça a peut-être joué. Mais je n’ai pas de regrets. Ça ne change pas ma vie. Ce n’est pas cela qui fasse qu’on puisse me dire que je n’y connais rien au football parce que je n’ai pas une, deux, dix capes".

Regard sur le foot d’aujourd’hui Charleroi : il y a 20 ans, Dante Brogno disputait son dernier match sous le maillot des Zèbres - © Tous droits réservés S’il a raccroché les crampons il y a tout juste vingt ans, Dante Brogno n’a jamais quitté les terrains puisqu’il a commencé à entraîner dès le lendemain de son dernier match. Il porte donc un regard avisé sur l’évolution du football : "on ne peut pas comparer le foot d’il y a 20 ans au foot d’aujourd’hui. À mon époque, au Sporting de Charleroi, l’équipe était composée majoritairement de joueurs de la région. Aujourd’hui, ce n’est absolument plus le cas. Maintenant, c’est le foot business. Un club fonctionne comme une entreprise en veut faire des profits. On achète des joueurs en espérant faire une plus value à la revente". Un peu amer, l’ancien zèbre constate aussi une évolution dans la mentalité des jeunes : "Je ne dirais pas qu’il n’y a plus de respect, mais il y en a moins. Je côtoie beaucoup de jeunes. Certains ont une excellente mentalité, mais d’autres manquent vraiment d’éducation. Mais je ne veux pas me tracasser. Je veux me concentrer sur l’avenir. Il faut vivre avec notre période".

Le dernier match de Dante Brogno - 01/04/2021 Le 1 avril 2001, Dante Brogno livrait le dernier match de sa carrière de footballeur.