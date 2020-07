Charleroi : il est désormais possible de prendre rendez-vous pour porter plainte

A Charleroi, la police propose désormais un système de rendez-vous pour porter plainte. Ce nouveau dispositif a été mis en place durant le confinement. Il permet d’éviter les longues files d’attente et surtout les rassemblements dans et devant certains commissariats qui augmentaient les risques sanitaires.

Franck connaît bien la tour de police de Charleroi. C’est un habitué des lieux. Il travaille pour une société de leasing et vient régulièrement porter plainte pour des clients qui ne payent plus ou qui ont carrément vendu l’un de ses véhicules et disparu dans la nature : " Dans le passé, j’ai déjà dû attendre plus de deux heures avant d’être reçu. Grâce à ce système de rendez-vous, il y a beaucoup moins de monde qui attend. "

Philippe Eeckhaut le directeur des services à la communauté de la police de Charleroi est lui aussi satisfait : " Nous avions parfois des dizaines de personnes ici ,surtout le lundi matin. C’était ingérable. Il y a malgré tout encore pas mal de citoyens qui comme monsieur viennent sans prendre rendez-vous mais grâce à notre nouvelle organisation, la situation est sous contrôle. "

Ce système a été mis en place à la tour de police de Charleroi mais également dans les différents commissariats de quartier des cinq districts de la ville. Les rendez-vous peuvent être pris via le 071/21.03.33