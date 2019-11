Charleroi : des gamers jouent au profit de Child Focus

Devant leur clavier et leurs écrans, ils sont une vingtaine de gamers à animer tout ce week-end un streaming caritatif. Le plus souvent, ils jouent à des jeux vidéo, diffusent et commentent leurs parties en direct sur des plateformes de streaming comme Twitch, Youtube… Chacun des joueurs présents à Charleroi ces samedi et dimanche a sa communauté. Cela va de quelques centaines de "followers" jusqu’à plusieurs centaines de milliers. Andreas Rixon à la ville, Guizy en tant que gamer, a une communauté particulièrement importante. "Je suis youtubeur, à la base. J’ai une chaîne avec plus de 360.000 abonnés. Mais en ce moment, j’anime mon compte Twitch qui rassemble 42.000 personnes. Une centaine d’entre eux me suit pour l’instant en direct". Et aujourd’hui, son public pourra le voir jouer et commenter ses parties, mais Guizy les sensibilisera aussi et les invitera aux dons pour l’association qui les rassemble tout ce week-end au Spawn Bar de Charleroi : Child focus.