Charleroi : fin du problème de chlore dans l'eau du robinet

Vous avez peut-être senti une odeur de chlore dans l’eau de votre robinet hier après-midi, et vous l'avez peut-être encore sentie ce matin! Elle est due à un incident technique qui a eu lieu hier dans l’après-midi au niveau de la station de captage de la SWDE à Yves-Gomezée. Une grosse quantité de chlore a été injectée par erreur dans les canalisations. Plusieurs communes étaient concernées : Silenrieux et Pry dans le Sud, Marbaix-la-Tour, Ham-sur-Heure, Cour-sur-Heure, Jamioulx, Montignies-le-Tilleul. Et enfin, pour Charleroi : Marcinelle, Couillet, Montignies-sur-Sambre et Charleroi Centre ! Tôt ce matin, l'odeur de chlore était encore bien présente sur l'eau de distribution à Charleroi Centre et à Marcinelle. Selon le porte-parole de la swde, Benoît Moulin, cela était du au fait que "l'eau de nos canalisations se trouve là en fin de parcours". Il recommandait dès lors aux habitants de ne pas faire bouillir leur eau, car cela aurait provoqué des dégagements ( très légers) de chlore, pouvant provoquer des problèmes respiratoires. Mais en fin de matinée, la situation revenait à la normale. Des contrôles ont été effectués au niveaux des châteaux d'eau et la teneur en chlore est revenue au taux habituel.