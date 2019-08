Charleroi : Faux et usage de faux à la Maison de la Presse

"Lama fâché" est une chaîne Youtube où sont présentées des vidéos principalement à destination d’un jeune public et qui empruntent les codes de reportages d’information. "Ma sœur regardait, mes cousines de 6 et 10 ans regardaient aussi, explique Arthur, 17 ans. Alors je suis allé voir et j’ai constaté que c’était grotesque. Et pourtant elles, comme beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, y croyaient vraiment". Et c’est ça qui a amené le jeune homme à s’intéresser au phénomène des fake news, les fausses informations. Et puis l’occasion faisant le larron, il s’est inscrit au stage organisé par la Maison de la Presse de Charleroi, cette dernière semaine d’août. Un stage pour appréhender, décoder le phénomène. L’appréhender, le décoder mais pas le contrôler ni l’endiguer.

On n’y arrivera pas Comment peut-on encore, aujourd'hui, distinguer le vrai du faux? C'est la question posée à Bernard Fostier, animateur du stage et membre du GSARA, une ASBL active dans le domaine de l'éducation aux médias. Sa réponse est immédiate : "On n'y arrivera pas! Personnellement, je me pose des questions. On constate que ça devient un grand classique de la rédaction. Des gens, avec le style et les codes des médias mainstream se lance dans l'exercice qui consiste à écrire de fausses informations mais en faisant tout pour les rendre crédibles. Donc, en quelques sortes, la notion même de vérité est balancée avec l'eau du bain. Il faut donc éveiller son sens critique. Mais l'exercice est difficile parce qu'on ne peut pas non plus douter de tout. Car tout ce qu'on nous dit n'est pas nécessairement vrai, mais tout n'est pas faux non plus".

Le sens critique Les stagiaires sont six. Trois adolescents de 15 à 17 ans mais aussi trois éducateurs actifs dans des ASBL qui encadrent des jeunes. Ces derniers sont là pour apprendre comment éveiller le sens critique des jeunes qui les entourent au quotidien. Isabelle est animatrice au sein de l'ASBL Ener'J et elle le constate, "les jeunes ne recourent plus qu'à internet et sont de plus en plus influencer parce ce qu'ils lisent. Mais les fake news ont plein de formes différentes : la fausse information en tant que tel, mais aussi la satyre, la propagande, le détournement, l'information partielle et orientée... C'est pour pouvoir parler de tout ça avec eux en connaissance de cause qu'il est intéressant pour moi d'assister à cette semaine de formation".

De la théorie à la pratique Et quoi de mieux pour comprendre le phénomène que de le pratiquer soi-même. La semaine de stage se terminera par la création de fake news. "Apprendre à en faire, explique Arthur, c’est aussi apprendre à pouvoir sensibiliser les gens. Car beaucoup de gens ignorent même l’existence de ces fausses informations". Mais l’enjeu et la vraie question, conclut Bernard Fostier, c’est d’envisager comment nous nous comporterons, à l’avenir. Réfléchir à comment continuer à vivre sereinement, dans un environnement démocratiquement sain. Car l’ampleur des fake news grandit, comme grandit notre utilisation des internet et réseaux sociaux. Et les fake news sont comme un parasite. Plus il aura d’espace pour se développer et plus il se développera.