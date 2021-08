Charleroi : expérience pilote de stage inclusif en maison de jeunes

Apprendre à jouer au basket, faire du jardinage ou encore du cirque, voilà de chouettes activités pour une semaine de stage. L’originalité de celui qui est organisé cette semaine à Charleroi est qu’il mêle enfants en situation de handicap et jeunes ordinaires. Une première expérience de stage inclusif organisée par la Maison de jeunes l’Atelier M. La journée de ce jeudi était consacrée à l’apprentissage des rudiments des percussions. Sam, 12 ans, est enchanté de ces nouveaux copains. " Ce qui est bien c’est qu’on essaie de les accueillir le plus possible dans les activités. On essaie de faire des jeux où ils peuvent jouer, et qu’ils ne se sentent pas mis à l’écart. J’aime bien et c’est pour ça que je fais ce stage." Carmela Morici est la fondatrice de l’asbl Alternative 21, qui prône l’inclusion scolaire des enfants souffrant de déficiences. C’est elle qui a mis sur pied ce premier stage inclusif en collaboration avec la maison de jeunes : " On est en mode laboratoire. On a fait une sensibilisation et une formation de toute l’équipe à l’utilisation des pictogrammes, à la manière de s’adresser aux enfants à besoin spécifiques pour que ce soit lisible". Hughes Jusniaux est animateur à l’Atelier M, la maison de jeunes qui accueille ce stage. L’expérience est très positive et intense, confie-t-il : "C’est fatigant car ils demandent beaucoup plus d’attention, de surveillance. Mais je pense qu’avec le temps, eux aussi vont s’habituer aux lieux et au mode de fonctionnement d’une maison de jeunes. En répétant ce genre d’actions, au final tout va s’équilibrer". Un débriefing de cette expérience pilote sera fait afin que d’autres maisons de jeunes se lancent dans l’aventure, confirme David Pezzalovo, chargé du projet Inclusion à FOr’J asbl, qui chapeaute le secteur Jeunesse à Charleroi : "On se rend compte que dans les maisons de jeunes, les animateurs ne connaissent pas forcément le monde du handicap, et qu’il y a une certaine appréhension. Il y a aussi un manque de soutien aussi bien au niveau financier que logistique. Par exemple, les maisons de jeunes sont souvent installées dans des anciennes écoles, plutôt vétustes, et qui ne sont pas du tout adaptées aux personnes à mobilité réduite. Il y a donc un travail préalable à faire : voir les besoins spécifiques et adapter les activités. C’est une démarche qui s’inscrit sur le long cours. L’idée n’est pas de brusquer les choses mais d’aller au rythme de chacun. Des maisons de jeunes en sont à un stade où elles peuvent entamer ce projet-là, d’autres en sont au stade de la réflexion, d’autres que cela n’effleure pas encore. Ce n’est pas très grave, ça viendra et nous serons là pour les aider. "