Charleroi et environs: les revenus, classés par commune, évoluent peu

Il y a bien quelques communes qui montent (surtout les plus riches) mais globalement, si vous vivez à Farciennes, vous êtes statistiquement au plus bas dans l'échelle des revenus ; et au plus haut si vous habitez Ham-sur-Heure/Nalinnes. Rien de bien neuf en soi.

De combien parle-t-on exactement ?

Un Farciennois gagne en moyenne, par an et par habitant, 11.200 euros. Farciennes est d'ailleurs la troisième commune de Belgique où les revenus sont les plus faibles. Par contre, à Ham-sur-Heure, le chiffre monte à 22.000 euros.

Dans la région de Charleroi, on est quelque part entre les deux : 16.500 euros exactement. Mais attention ! Ham-sur-Heure, Montigny-le-tilleul et Gerpinnes sont dans le calcul... Et ce sont trois communes aux revenus élevés. Donc, les revenus à Charleroi au sens strict, se trouvent en réalité un peu plus bas.

Au rayon des augmentations, citons (encore) Ham-sur-Heure avec +21,5% ; Montigny avec +12% ; Anderlues avec + 9,5% et Beaumont avec + 16,7%.

Encore un chiffre pour terminer : le Hainaut est globalement à 15.500 euros. C'est la province la plus pauvre de Belgique.