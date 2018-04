Charleroi: deuxième édition de la Boucle Noire

Ce dimanche, plusieurs centaines de marcheurs ont participé à la Boucle Noire. Ce parcours de 20 km relie le centre-ville de Charleroi à sa périphérie ouest. Les participants ont notamment pu emprunter un chemin de halage au milieu des usines, se balader sur les terrils ou encore découvrir le parc et le château de Monceau.

L’itinéraire a été réalisé par Francis Pourcel et son épouse : " Nous avons habité au milieu des usines et nous faisions dans les années 70, ce qu’on appelle de la musique industrielle. On a beaucoup marché sur les terrils via le GR 412 mais on trouvait dommage que ce sentier de randonnée ne passe pas par la chaîne de terrils de Dampremy à Marchienne-Docherie. L’idée a donc été de tout relier et de créer cette boucle en passant par Charleroi. Pour y arriver on a même dû débroussailler à certains endroits ! "

Cette deuxième édition de la Boucle Noire pilotée par le centre culturel l’Eden était aussi ponctuée d’interventions d’une dizaine d’artistes qui proposaient tantôt une création visuelle, une ambiance musicale ou encore de la poésie. Plusieurs collectifs étaient également de la partie et notamment un collectif de postiers alternatifs à l’origine de la Carolopostale. Ce bureau de poste décalé distribuait des cartes postales créées pour l’occasion. Les promeneurs étaient ensuite invités à les déposer dans une boîte aux lettres placée le long du parcours, au sommet d’un terril.