Charleroi: destruction de l'ancien batiment Belgacom (vidéo)

Vous les avez vu si vous passez dans le centre de Charleroi. Des travaux de démolition ont commencé à l'entrée du boulevard Tirou. C'est une nouvelle étape dans la transformation de la ville. L'ancien bâtiment Belgacom et plusieurs maisons sur le coin en face de la tour des finances partent en poussière. Fini donc aussi le love shop. À la place, des batiments plus harmonieux vont faire leur apparition. 20.000 m2 de bureaux, un peu de logement et 100 places de parking en sous-sol.

Ces travaux ne sont qu'une étape face aux gros chantiers qui s'annoncent en face. Six tours devraient faire leur apparition à la place de la tour des finances, du batiment des tec et du parking du Rivage.