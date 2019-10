Charleroi : des travaux d'intérêt communal contre les dépôts sauvages

Trois tonnes par jour : c’est la quantité de déchets récoltée par les ouvriers de Tibi, l’intercommunale en charge de l’entretien des espaces publics à Charleroi. Tous les matins, deux camions sont mobilisés pour embarquer les nombreux dépôts clandestins signalés aux quatre coins de la ville. Sommiers, matelas, meubles et tiroirs abandonnés contre la façade : un décor désolant et un phénomène difficile à éradiquer.

Le désespoir au coin de la rue

Des meubles démontés entassés sur le trottoir - © Copyright RTBF

Vincenzo di Piazza est membre de l’équipe en charge de ce travail ingrat : "Chaque jour, on retrouve des encombrants. Quand ce ne sont pas des encombrants ce sont des déchets ménagers… Les gens prennent la rue pour un dépotoir… Je comprends pas, ça me dépasse !", soupire l’agent de propreté.

A deux pas du centre commercial "Rive Gauche", Alessandro qui travaille dans une école voisine, observe le spectacle avec découragement : " J’ai découvert ça vers sept heures ce matin. C’est dommage, poursuit cet habitant, on essaie d’améliorer la propreté de Charleroi mais quand on voit ceci, on est déçu et ça fait mal au cœur."