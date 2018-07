Charleroi : des navettes estivales vers l'abbaye d'Aulne

Les navettes vers l'abbaye d'Aulne sont de retour ! C'est un bon moyen pour se rendre sur ce site historique de la région du Hainaut.

L'année passée, près de 1200 personnes ont profité de ce service.

Les citoyens soulignent la praticité de cette initiative. Eddy s'est rendu ce week-end à l'abbaye avec sa fille : "C'est plus pratique parce que le bus part d'ici et s'arrête juste devant. Pour revenir, c'est le même. Il repart de l'abbaye d'Aulne et s'arrête à la gare. C'est plus pratique que d'aller en voiture."

Les habitants de Charleroi sont donc globalement enthousiastes mais également davantage demandeurs. C'est le cas de Virginie, une citoyenne carolo : "Ils devraient en mettre plus souvent parce qu'il y en a qu'en juillet et en août. Ce n'est pas assez. Il en faudrait déjà à partir du mois d'avril. Ce serait intéressant pour les gens qui n'ont pas de voiture."

Les navettes circulent les samedis, dimanches et jours fériés jusqu'au 26 août. Elles partent de la gare des Beaux-Arts, passent par celle de Charleroi-Sud et rejoignent finalement le site de l'abbaye d'Aulne.

Selon Véronique Benoit, porte-parole du TEC Charleroi, cette initiative répond à une demande citoyenne : "Nous le faisons pour les citoyens carolos qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'abbaye d'Aulne et qui ne sont pas motorisés. On peut embarquer à titre exceptionnel avec son vélo, qu'il soit pliable ou non. Et il faut savoir que la tarification est la même que durant l'année".

Les horaires sont disponibles sur le site du TEC.