Coupure d'électricité: le courant rétabli à Charleroi

Charleroi: des milliers de foyers privés d'électricité - © Tous droits réservés

Cela a eu pour effet d'interrompre la distribution d'électricité sur tout le centre-ville et une partie du sud de la métropole, soit plusieurs milliers de foyers.

Entreprises, magasins et restaurants ont également touchés par la panne. "On essaie de faire des salades ou des planches un maximum", nous explique-t-on dans un restaurant de la région. "On essaie de trouver des solutions. On ne peut pas faire de miracles. On essaie de contenter les clients. On prend patience, on leur offre un verre..."