Charleroi : des images du marché de Noël provoquent la colère des professionnels du monde de la nuit

Patron du Disco Bar Club de Manage, Emmanuel Alessandro est en colère : "nous, les professionnels de la nuit, on s'attendait évidemment, avec la fermeture de nos établissements, à ce que les gens se dirigent vers d’autres lieux pour faire la fête. On a déjà connu cela. Alors que nous avons été fermés pendant 19 mois, on a vu des terrasses se transformer en dancing. On ne doit pas en vouloir à ceux qui profitent de ces mesures pas claires. Mais ce qui me scandalise dans ces images, c’est qu’on voit bien que les gens ne se protègent plus. Pour nous permettre de rouvrir le premier octobre, on nous a imposé de contrôler le CST et d’exiger un test à l’entrée de nos établissements. Nous nous sommes appliqués au respect de ces règles et nous sommes devenus sans doute le lieu le plus safe. C’est parfaitement incompréhensible d’assister à cette scène sur le Marché de Noël de Charleroi et d’être contraints, nous, professionnels, de garder nos établissements fermés".