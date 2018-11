Charleroi : Des gilets jaunes sur le ring

Une centaine de gilets jaunes ont perturbé la soirée à Charleroi ce jeudi. Rassemblés au rond-point du marsupilami, ils ont tenté de monter sur le petit ring (R9). Des manifestants aggressifs et pour certains cagoulés. C'est un jeu de chat et de la souris qui s'est mis en place avec les forces de l'ordre. La centaine de manifestants est montée sur le petit ring à plusieurs reprises. Se faisant chasser par les policiers. Jusqu'à finalement s'installer et bloquer la circulation une demi-heure. Quelques arbustes arrachés, des plaques de béton demontées, des poubelles renversées sur la route. La police a sonné le holà quand un petit groupe a tenté d'ouvrir un camion et de dérober son contenu. Les chiens policiers ont fait fuir les manifestants. Quelques échauffourées se sont poursuivies mais sans dégât majeur. La police a fini par encercler un groupe d'une quinzaine d'agitateurs. Ce qui a sonné la fin des festivités.