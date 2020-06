Charleroi : des fêtes de la musique en mode solidaire

Un cadeau à ceux qui ont été les plus touchés par les règles de confinement

Le centre culturel l’Eden a rassemblé tous les acteurs culturels carolos pour mettre sur pied des fêtes de la musique différentes. Tout ce week-end, des concerts ont lieu devant les institutions qui ont été les plus touchées par les mesures de confinement : maisons de repos, établissements d’accueil pour personnes handicapées ou pour jeunes en difficulté familiale… Une quinzaine de groupes musicaux, de tous horizons et de tous genres offrent une trentaine de concerts. Fabrice Laurent, le directeur de l’Eden explique le projet : "On a voulu offrir ce cadeau à ceux qui ont été les plus touchés par les mesures de confinement. C’est symbolique, mais ça nous semblait important. Et c’est aussi l’occasion de relancer doucement les acteurs du secteur. On paie des artistes, des techniciens du monde culturel qui ont été privés de prestations pendant plus de trois mois".