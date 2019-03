Charleroi : des conteneurs enterrés pour la collecte du verre font leur apparition à la Ville-Haute

Dès le 30 mars, les habitants de quatorze rues de la Ville-Haute à Charleroi pourront déposer leurs verres dans des conteneurs enterrés. Il n’y aura donc plus de collecte sélective des bouteilles dans ces zones-là. Ce nouveau système est géré quotidiennement par l’intercommunale Tibi et financé à hauteur de 50% par Fost Plus, responsable en Belgique du recyclage des emballages ménagers.

En tout 24 conteneurs enterrés répartis en neuf îlots vont ou ont été installés dans des zones à forte densité de population où l’on retrouve un habitat vertical important. Ces nouvelles installations seront accessibles 7j/7 de 7h à 22h.

Grâce à ce nouveau système, les habitants des quartiers concernés ne doivent plus stocker chez eux des vidanges durant plusieurs jours. Ces conteneurs enterrés génèrent pas ailleurs moins de nuisances sonores explique le nouveau directeur général de Tibi, Philippe Teller : " Cela fait moins de bruit que les anciennes collectes puisqu’il il n’y a qu’une seule vidange quand le conteneur est plein et nous la ferons dans un créneau horaire qui ne gênera pas les riverains tout limitant aussi l’impact sur le trafic et la mobilité! "

L’opération pour vider ces conteneurs enterrés se fait à l’aide d’un camion équipé d’une petite grue ; le personnel de Tibi n’aura donc plus de contact direct avec le verre comme c’était le cas lors des collectes sélectives, ce qui réduit sensiblement le risque de coupures.

Environ 950 ménages vont pouvoir bénéficier de ce nouveau mode de collecte dès le 30 mars.