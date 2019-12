Charleroi : des cadeaux distribués depuis 137 ans aux enfants !

C’est une tradition qui se perpétue depuis 137 ans à Charleroi. Chaque année, depuis 1882, des bénévoles de l’Œuvre Royale de la Saint-Nicolas de Charleroi distribuent des jouets à des enfants défavorisés de la ville. C’était une nouvelle fois le cas ce samedi matin dans la salle des Congrès du Palais des Beaux-Arts transformée en un gigantesque grenier à jouets.

"Saint-Nicolas va distribuer des jouets pendant toute la matinée à 400 enfants défavorisés du centre de Charleroi, explique Jean-Marie Hoslet, le président de l’Œuvre Royale. Pour les bénévoles c’est le fruit d’un an de travail de récoltes de dons et de fonds. L’objectif est de gommer les discriminations et d’œuvrer aussi pour l’intégration. Il y a pour ces enfants des beaux jouets mais aussi des bonbons et des vêtements pour ceux qui en ont besoin."

Ce père de famille est venu avec ces 2 petites filles qui repartent avec de beaux jouets : "Cela fait 40 ans que je viens ici. Je venais déjà quand moi-même j’étais enfant. Je trouve ça formidable. C’est une initiative magnifique et surtout extraordinaire quand on sait depuis combien de temps elle existe."

"C’est un vrai bonheur d’être là, poursuit une autre maman. Dans beaucoup de famille, ce n’est pas une période facile financièrement et pouvoir être aidé par cette opération est vraiment super pour nos enfants mais aussi quelque part pour nous et notre dignité."