Charleroi : depuis 25 ans l'asbl RELOGEAS offre un toit aux plus précarisés

Depuis 1994, l’asbl carolo RELOGEAS accompagne les personnes sans abri ou mal logées. L’association possède aujourd’hui 57 logements répartis dans le grand Charleroi. Yolande occupe depuis deux ans l’une de ces habitations situées à Gilly : " C’est le paradis ici. J’ai été victime d’un marchand de sommeil. Avant je vivais dans un appartement minuscule et insalubre ! Maintenant, je me sens bien et en plus j'ai d'excellentes relations avec le voisinage. "

RELOGEAS n’offre pas seulement un toit à ses bénéficiaires : l’asbl propose un accompagnement, notamment administratif, afin de leur permettre de se remettre en selle.

" Nous soutenons prioritairement des gens qui ont l’envie de se relever, explique la directrice Anne-Catherine Rizzo ! Il faut que la personne fasse le premier pas ! "

RELOGEAS reçoit en moyenne 300 demandes par an. Faute de moyens, elle ne peut pour l’instant répondre positivement qu’à une partie de ces appels à l’aide… L’asbl compte toutefois beaucoup sur une réforme lancée sous la précédente législature par l’ex ministre du logement Valérie De Bue. Celle-ci prévoit un refinancement des subsides attribués aux acteurs du secteur pour mieux coller à la réalité de terrain. Si le budget est voté par son successeur Pierre-Yves Dermagne, RELOGEAS pourrait engager au minimum deux personnes.