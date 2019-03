Charleroi : début des travaux de la tour FGTB au "Left Side Business Park"

Ville basse à Charleroi, les pelleteuses sont entrées en action, il y a quelques jours, sur l'ancien parking Rivage. C'est le début d'un long chantier, celui du futur complexe d'affaires : le "Left Side Business park". La première tour qui sera construite est celle du futur siège de la FGTB Charleroi-Sud/Hainaut.

"A l'étroit dans son siège historique du boulevard Devreux, la FGTB était à la recherche d'un endroit idéal pour accueillir nos affiliés dans les meilleures conditions, explique Vincent Pestieau, le secrétaire régional du syndicat. Il y aura 10 étages et tout est pensé pour permettre à nos affiliés d'être reçus parfaitement. Ce nouveau quartier, accessible, visible et proche de la gare était l'endroit parfait pour notre nouveau siège. On devrait s'y installer d'ici le printemps 2021"

le "Left Side Business park", c'est une zone de 6 hectares entre la Sambre et la rue du grand central. Il y aura la FGTB donc, d'autres bureaux mais aussi du commerce, du logement et en bord de Sambre, une halte nautique. Ces constructions se feront par phase.

"La zone est très bien située mais elle était très déstructurée, précise Renaud Moens, le patron de l'IGRETEC, l'intercommunale de développement économique, en charge de ce vaste projet. On a donc divisé la zone en lots. Le premier qui accueillera notamment le bâtiment de la FGTB était libre tout de suite et sans bâtiment. On va travailler par vague et on espère pouvoir finaliser l'ensemble des travaux d'ici 2025