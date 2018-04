Charleroi: concours canin du berger belge

Attention, ça mord... Le championnat de Belgique de berger belge se tient ce weekend à Jumet. Il s'agit d'un concours canin qui regroupe obéissance, agilité et mordant. Une trentaine de canidés accompagnés de leur maître se prêtent aux exercices.

L'an dernier, Maxime Herbts et son chien, Lipton, un berger belge Malinois, ont gagné le championnat de Belgique du berger belge. Un concours qui nécessite des aptitudes physiques mais aussi beaucoup de travail en duo. Paolo Pecora, président du club canin de Jumet : "Un entraînement de minimum de 3 à 4 fois par semaine, si on veut faire des résultats. Et on commence au plus jeune âge, vers 8-9 semaines. d'abord, c'est de la découverte mais dès qu'ils grandissent, ils sont établis dans le monde du travail et du jeu, ensemble."