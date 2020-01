Charleroi cherche un repreneur pour son site de Marcinelle-en-Montagne

A Charleroi, cela fait plus de cinquante ans que les écoles communales organisent leurs classes de neige à Marcinelle-en-Montagne, dans les Alpes françaises en Savoie. Des générations de petits Carolos y ont découvert les joies de la glisse. Mais rien ne dit que l'aventure pourra encore continuer. En 2013, la ville de Charleroi a cédé la gestion de ses quatre chalets à un exploitant français, ULVF, société spécialisée dans le tourisme de groupe. Mais celle-ci a décidé de jeter l'éponge dès 2017. Un trop gros défi pour elle, car ULVF s'est vite rendu compte qu'il lui serait impossible financièrement d'assurer la gestion et l'entretien du site mais surtout de poursuivre les investissements nécessaires de plusieurs millions d'euros. La concession de 25 ans signée au départ a donc finalement été cassée en 2017, avec la garantie que l'exploitant maintiendrait l'activité pendant encore au moins trois ans, jusqu'en 2020, le temps que la ville et la régie communale autonome de Charleroi (RCA) puissent se retourner et trouver un repreneur. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2020 et qu'il n'y a toujours pas de repreneur. En tous cas pas encore. Car comme nous le confiait Antoine Tanzilli, le nouveau directeur de la RCA: "Nous avons bon espoir de retrouver des partenaires intéressés. C'est notre priorité absolue à la régie communale autonome. Notre volonté avec la ville de Charleroi, c'est de continuer à organiser des classes de neige de qualité avec un aspect pédagogique comme cela a été le cas ces dernières années. Cela fait maintenant plus d'un an qu'on est en contact avec différents partenaires potentiels. Et on commence à avoir des discussions à bâtons rompus pour envisager des pistes de reprise du site."

Les contacts sont donc pris mais rien ne dit à l'heure actuelle que l'aventure des "Carolos font du ski" pourra se poursuivre dans le domaine de Saint-Nicolas-la-Chapelle, près de Megève, rebaptisé donc Marcinelle-en-Montagne. "Il ne faut jamais jurer de rien", nous glisse Antoine Tanzilli. "Mais ce qui est certain, c'est que la volonté de la ville et de la RCA est ferme de continuer à organiser des classes de neige dans d'excellentes conditions d'accueil. Si possible à Marcinelle-en-Montagne. Mais il faut que l'on voie aussi les partenaires qui nous permettront de mener cette mission à bien." Le compte à rebours est lancé. La RCA a dix mois pour dénicher un repreneur.