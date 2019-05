Charleroi : ça n’est pas inconciliable de faire du cirque et de parler des élections

Faire du trapèze, du diabolo ou de l’acrobatie tout en parlant des élections avec les enfants et les adolescents ; c’est le défi que s’est lancé l’école du cirque de Charleroi.

« Nous avons travaillé ces derniers mois sur le thème des élections, explique la coordinatrice Marie Vandamme. A travers nos ateliers, nous conscientisons les enfants au droit de pouvoir faire des choix. L’idée, c’est vraiment d’apporter un plus pour améliorer leur bien-être et en faire des citoyens actifs ! »

Les animateurs ont également été sollicités et invités à se mettre dans la peau d’un ministre de la Culture. Lorie, responsable d’un cours d’acrobatie défendrait une culture accessible à tous : « je rêve qu’elle soit riche, divertissante et pleine de poésie ! »

Lors de ses ateliers, Lorie a aussi expliqué aux jeunes qu’elle encadre l’importance d’aller voter et l’influence que ça peut avoir sur leur quotidien.

« On a fait des jeux de rôle et on devait choisir de quitter le groupe ou d’obliger trois personnes à le faire, explique Arthur 16 ans et Camille 14 ans ; on a donc organisé un vote. Beaucoup se sont finalement abstenus et on a réalisé que ce vote blanc donnait plus de poids à la majorité et que ça avait donc de l’influence. Si on veut vraiment quelque chose, on doit le faire savoir ! »