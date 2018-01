Charleroi: bilan mitigé pour les commerçants

Bilan mitigé pour les soldes d'hiver. C'est du moins le constat du SNI, le Syndicat neutre pour indépendant, qui note une baisse 4% des chiffres d'affaires des commerces en Wallonie et à Bruxelles.

A Charleroi, dans la galerie Ville 2, les commerçants s'en sortent quand même et les clients ont aussi pu faire de bonnes affaires. C'est le cas de cette dame qui essaye une paire de chaussures à moins 50%. "Je suis venue au début des soldes, mais les réductions n'étaient pas si importantes. Alors, j'ai attendu la fin. C'est toujours comme cela que je fais. Je m'octroie une heure de shopping et je fais de bonnes affaires". Attendre pour bénéficier de réductions plus importantes, une tactique adoptée par certains clients. Car, finalement, le consommateur s'habitue aux réductions pratiquées durant toute l'année. André Gysens, président de l'association des commerçants de ville 2 : "Maintenant, il y a des réductions déjà avant les fêtes avec des ventes conjointes (comme le deuxième article à 50%), donc, pour les soldes, ce sont parfois les pièces qui restent." Ce couple de clients est tombé tout de suite sur la bonne paire de chaussures : "On vient dans les derniers jours des soldes et on trouve encore mieux. Il n'y a personne. Ne pas bousculer, à son aise et on trouve chaussure à son pied. Et en plus, on arrive tout doucement à des 70%. Tout est calculé. On doit vivre comme ça. On attend les soldes pour acheter des chaussures parce qu'on doit en avoir des bonnes. On n'a pas besoin de 36 paires, mais des bonnes. Et ça coute minimum 100 €; donc si on peut l'avoir pour 50 €, on fait une affaire."