Charleroi: bientôt une salle de shoot ?

Trois SDF, toxicomanes, ont perdu la vie en trois semaines à Charleroi. Ces décès relancent l'idée de la création de la salle de consommation de drogues à Charleroi.

Une étude de faisabilité commandée par le gouvernement fédéral devrait être dévoilée ce mardi à la Chambre. Nous avons pu nous procurer une copie confidentielle. On y apprend notamment qu'à Charleroi, cette structure pourrait s'implanter en centre ville, sous la coupole du CPAS et du Comptoir, une association privée qui échange notamment des seringues.

La salle de shoot est-elle une solution pour ces drogués de la rue ? "Moi, je m'achète mes boules, je vais chez moi, je me shoote et c'est tout. Je ne suis pas con, je sais comment il faut faire, cela fait 25 ans que je le fais." A quelques pas de là, Jean-Pascal, abrité sous un porche, rythme ses journées par la prise d'un mélange de drogues : "J'ai une vie de merde, j'ai besoin de paradis artificiels. Si je ne suis pas bien dans ma tête, j'ai envie de prendre une bille d'héroïne ; si je suis bien, j'ai envie de prendre de la coke ; si je suis énervé, je vais prendre du speed pour me donner la niaque."

Salle de shoot, pourquoi pas ?

Le matériel est parfois usagé; alors, quand Mickaël Isbiai, l'éducateur de rue arrive, il est plutôt bien accueilli. A raison de 6 heures par jour, Mickaël, armé de son sac à dos, arpente les squats et les repères des toxicomanes. Le Carolorue dépend du Cpas de Charleroi. Chaque année, ils échangent 8000 seringues : "Mon job, c'est d'aller en rue, à la rencontre des personnes précarisées et des personnes qui consomment des produits psychotropes, majoritairement par injection avec lesquels on fait de l'échange de seringues. Au-delà de la réduction des risques, c'est un petit peu la carotte pour créer le contact et un maximum de liens".