Charleroi : Backsafe, un label "retour garanti"

Sortir en toute sécurité

Le label backsafe entre désormais en compte dans la délivrance d'un autre label Quality nights. Créé il y a 10 ans par l'asbl Modus Vivendi, il est attribué à des lieux de fête qui mettent en place des services utiles pour la santé. Catherine Van Huyck est directrice de l'asbl et détaille les conditions : "Une formation du personnel aux premiers secours, la mise à disposition d'eau gratuite et facilement accessible pour réduire les risques liés à la déshydratation ou à la surchauffe, la mise à disposition de préservatifs et de bouchons d'oreille. Il y a aussi des informations disponibles et des alertes précoces sur des produits dangereux en circulation."

18 établissements wallons ont reçu le label backsafe. A Charleroi, le Vecteur, l'Eden et le Rockerill sont désormais estampillés.