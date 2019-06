Charleroi : atteints de la maladie d'Alzheimer, ils montent sur scène!

Depuis quelques années, le CPAS et le Centre d’Action Laïque de Charleroi organisent des ateliers d’improvisation théâtrale destinés aux personnes souffrant d’Alzheimer : cette maladie neurodégénérative atteint notamment la mémoire. La huitième édition de ce projet vient de se terminer par un spectacle auquel ont pris part une vingtaine de résidents issus de différentes maisons de repos du CPAS carolo.

" Ça n’est pas de la stimulation comme on en fait habituellement, explique Patricia Scorneau, la référente Alzheimer du CPAS de Charleroi. Ici, on propose vraiment quelque chose de créatif. Les personnes qui encadrent ces ateliers et qui connaissent bien les participants ont aussi un rôle très important à jouer : elles connaissent leur histoire et peuvent les solliciter en partant de leurs souvenirs. Tout ça les stimule, leur redonne confiance et on peut monter avec eux des petits sketchs. "

En Belgique la maladie d’Alzheimer toucherait environ 200.000 personnes.