Charleroi: après le PTB, Paul Magnette consulte Ecolo

Au lendemain de sa rencontre avec les responsables carolos du PTB, le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, a reçu ce vendredi matin le chef de file d'Ecolo. Xavier Desgain s'est dit satisfait de cette entrevue au cours de laquelle il a pu exposer ses priorités, qui étaient celles de la campagne électorale: une ville plus verte, plus harmonieuse et plus humaine ainsi qu'une administration davantage tournée vers les préoccupations des citoyens. Ecolo a fait des propositions concrètes qui peuvent être chiffrées et qui vont être analysées par le PS carolo. Pour Xavier Desgain, il existe un espace d'ouverture et de discussion avec le parti socialiste mais il sent bien que Paul Magnette doit d'abord décider s'il donne ou non une chance au PTB qu'il a rencontré hier. Une nouvelle entrevue avec Ecolo est prévue mercredi prochain, juste avant la deuxième rencontre entre Paul Magnette et le PTB programmée le lendemain. Une rencontre sous doute décisive pour l'avenir de la futur majorité communale de Charleroi.