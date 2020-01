Charleroi : après le centre-ville, "Tibi" chargé de la propreté d’un nouveau district

Le transfert du service propreté de la ville de Charleroi vers l’intercommunale "Tibi" se poursuit. Après l’intra-ring, Tibi s’occupe depuis ce lundi de la propreté d’un district supplémentaire, celui qui couvre Lodelinsart, Dampremy et Charleroi-nord.

"C’est le début de la phase 2 de ce transfert total d’activité qui devrait être terminé à la mi-2021, précise Philippe Teller, le patron de "Tibi". Il y aura alors 160 agents de "Tibi" dans notre service propreté. Notre expertise en matière de gestion des déchets, nous voulions l’étendre à la propreté publique. Tant du côté de la ville, que de notre côté, la première phase menée sur le centre-ville est une réussite. Il est donc logique de lancer ce lundi la phase 2"

Et pour commencer cette phase 2, c’est la place Michel Levie de Charleroi nord qui a vu débarquer la première équipe de "Tibi". "Notre rôle est de balayer les rues, vider les corbeilles publiques et évacuer les dépôts clandestins, explique Lino Pereira. Pour nous, le travail quotidien ne va pas changer mais, par contre, on va connaître mieux de nouveaux quartiers !"

L’arrivée de ces nouveaux agents est plutôt bien accueillie par les riverains qui se plaignent de la propreté. "J’habite depuis 50 ans ici, dénonce Vincenzo Scibetta, et je n’ai jamais vu autant d’incivisme. Il faut absolument intervenir, nettoyer et sévir. J’espère que l’arrivée de ces nouveaux agents va améliorer les choses."