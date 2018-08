Charleroi: Alstom lance un concours pour encourager la pratique du sport entre collègues

Vous avez peut-être profité des vacances pour vous remettre au sport. Généralement, c'est plus simple lorsqu'on est en congé. Au boulot, par contre, il n'est pas toujours évident de trouver le temps, ni la motivation.

A Charleroi, la société Alstom (spécialisée dans les transports ferroviaires), bien consciente du problème, a lancé un concours pour rendre la pratique sportive plus ludique. Son nom: le "Borning Challenge".

Les participants sont répartis en équipe et profitent de chaque temps libre pour s'entraîner. Nous avons accompagné quelques joggeurs durant le temps de midi. Une petite dizaine d'employés s'élancent en courant dans la ville. Sébastien est l'un d'eux. "Là, on va aller courir dans le centre de Charleroi. On s'est fixé un objectif : photographier un maximum de clochers d'église."

Un concours bien réfléchi. "C'est un challenge qui permet de découvrir la région, à pied ou à vélo, explique Bruno Jourdain, Program Manager. Et puis, on ramette aussi de chouettes photos !"

Et les vacances ne sont pas une excuse. "J'ai déjà des photos qui viennent d'Islande et des USA. Tous les équipiers communiquent via application ou par mail. Les gens ramènent des photos de vacances pour réaliser leur challenge."

C'est la première fois que Kim participe à la compétition et, même si elle avait déjà l'habitude d'aller courir, le faire en groupe a des avantages. "Si les autres nous attendent, on est obligé d'y aller. Quand on est seul, par contre, on laisse plus facilement tomber."

Et le Borning Challenge ne renforce pas seulement la condition physique des travailleurs, il améliore aussi leur cohésion d'équipe.

Des employés sportifs qui ont encore jusqu'au 30 septembre pour remporter la victoire en équipe de ce Borning Challenge.