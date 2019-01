Charleroi: acquittement de six des sept prévenus dans le dossier Sinet

Le tribunal correctionnel de Charleroi a acquitté lundi six des sept prévenus dans le procès Sinet. Sept anciens gestionnaires de cette entreprise carolorégienne d'intégration par le titre-service étaient jugés pour abus de biens sociaux. Un administrateur écope d'une déclaration de culpabilité.

En 2010, le FGTB et la CSC remarquent des transferts de fonds suspects entre différentes sociétés sœurs du groupe Sinet. Une fois alerté, le parquet de Charleroi met l'affaire à l'instruction. S'ensuit alors une longue enquête de huit ans qui mettra en cause sept prévenus.

On le leur reprochait, entre autres, d'avoir touché indûment des aides de la Région wallonne et d'avoir mis des ouvriers de l'entreprise à disposition pour des travaux au domicile d'un des prévenus. La personne en question, un habitant de Charleroi, avait fondé la société mère Sinet et était, au moment des faits, administrateur d'une de ses branches.

Le tribunal a jugé que l'administrateur est bien responsable d'avoir employé des ouvriers à son domicile. Mais le délai raisonnable étant passé, il écope d'une simple déclaration de culpabilité. Tout comme les autres prévenus, il a été acquitté des autres préventions.