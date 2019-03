Charleroi a enfin son FabLab

Un lieu de créativité et de partage

L'aile du FabLab consacrée à l'impression 3D - © Nicolas Rondelez

Pour un abonnement annuel de 90 euros — un peu plus pour les entreprises — les particuliers ont donc accès au FabLab et ses outils. « C’est un lieu accessible à tous : les citoyens, les entreprises, les start-up, les porteurs de projets, les associations… explique Delphine Dauby, la responsable du Fab-C (le petit nom du FabLab de Charleroi). On met également en place des formations afin que tout le monde puisse utiliser cet outil parce qu’il faut connaître les logiciels, apprendre à connaître les machines et rendre les utilisateurs autonomes. Mais il y a aussi un accompagnement individuel. Nous sommes ici, à côté des personnes, pour les aider tout d’abord dans l’élaboration du plan et ensuite pour la fabrication. C’est un lieu où les gens viendront créer des choses et le processus créatif est également très présent ».

Julien Fable est toujours étudiant mais déjà aussi entrepreneur dans le secteur de la modélisation et de l’impression 3D au sein de son Atelier V Cube. Pour lui, la présence d’un FabLab dans une ville de l’importance de Charleroi est une évidence : « Beaucoup d’entreprises vont être impactées par les technologies numériques, les impressions 3D, les graveuses laser… Et c’est important qu’un maximum de gens puissent être au courant de ce qui se passe et, précisément, c’est ça un FabLab. C’est l’opportunité de venir essayer des machines, d’être en contact avec des gens qui savent les utiliser, d’être en contact avec des nouvelles idées ». Une synergie existera entre le jeune entrepreneur et le FabLab. Julien apportera son expertise pour aider les utilisateurs des lieux à concrétiser leurs projets.