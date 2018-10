Ca y est, Charleroi a enfin sa Maison des Aînés ! Il s'agit d'un lieu unique où les seniors pourront trouver toute une série d'informations qui étaient auparavant disséminées dans plusieurs services de la ville. C'est un projet qui s'est monté en collaboration avec le Conseil Consultatif des Aînés. Lucien Tilmant en est l'un des porte-parole. " Ca va nous aider à avoir des informations en matière de pension, de fiscalité, etc. iI y aura des bornes internet où les seniors pourront obtenir des formulaires de l'administration communale. Et ça c'est bien, parce que les aînés sont en grande demande : le numérique est partout, mais ce n'est pas évident, et ici, on va nous donner un sérieux coup de main ! ".

Mais à partir de quel âge peut-on accéder à ces services ? Robert Van Heghe, le coordinateur de la maison des aînés, le précise : " Un senior est reconnu à partir de 60 ans, et il doit habiter le grand Charleroi. Les seniors représentent 1/4 de la population de la ville, soit environ 50.000 personnes ! Beaucoup d'activités existent déjà pour eux, mais il n'y avait pas de lieu unique. Donc, nous avons réfléchi avec l'Observatoire de la santé, afin de voir ce que les aînés voulaient exactement. Et ce qu'ils voulaient, c'est un endroit où rencontrer un professionnel qui puisse donner des renseignements sur la culture, la santé, la mobilité, un lieu de recherche et de centralisation. "

La Maison se trouve rue Montal, au n°6 ( tout près de l'hôtel de ville). Elle est ouverte tous les jours de 9 à 12 h et de 13 à 16h, sauf le mercredi, où est est ouverte unniquement le matin.