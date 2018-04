Charleroi : 2ème d'un tournoi international de cécifoot

Un ballon qui fait tinter ses grelots... 4 joueurs sur le terrain, 1 gardien voyant et un entraîneur sur le bord du terrain qui donne ses instructions. Car dans un match de cécifoot, les joueurs se repèrent surtout grâce aux sons, comme l'explique Michel Bertinchamps, entraîneur : "Ils se repèrent grâce à toute une série de codes qu'ils donnent entre eux. par exemple, quand ils sont sur la ligne et qu'ils demandent le ballon, ils crient "ligne"; quand ils sont dans l'axe, ils crient "axe". Quand ils perdent le ballon, ils crient "perdu"; quand ils gagnent le ballon, ils crient "gagné".

Duo joueur-guide

Derrière le goal, un guide donne aussi des informations aux joueurs pour qu'ils puissent marquer plus facilement. Damien Pourbaix : "En zone offensive, généralement, ils m'écoutent au doigt et à l'oeil". Mais certains joueurs ne l'entendent pas de cette oreille. David Dortu : "On l'écoute, mais c'est le joueur qui prend la décision suivant son instinct de joueur, mais on écoute vraiment les consignes du guide. C'est vraiment un duo. C'est une équipe, c'est vraiment ça, c'est une collaboration." Une technique qui finit par payer : premier goal pour Charleroi. Score final du match Charleroi-Stuttgart 1-3. Charleroi qui se classe deuxième du tournoi.