La période propice aux interventions sur les voiries s’étend de mars à octobre/novembre. La période "hors gel". Cette année, 11 chantiers ont déjà débuté. Et à partir de maintenant, ce sont 2 à 3 chantiers qui commenceront chaque semaine. 20 autres rues à rénover sont déjà planifiées. D’autres sont en précommandes. Ce plan a pour objectif d’établir la liste des voiries à rénover et d’attaquer des chantiers dès que l’occasion se présente. Car ces travaux doivent intégrer des facteurs multiples : météo, intervention préalable d’impétrants, les sociétés en charges de l’électricité, l’eau, le gaz, la téléphonie… etc. "Ce plan ce n’est pas un agenda, mais une manière d’être efficace et réactif, en ayant à l’œil en permanence certains critères, certains degrés de priorité", précise Eric Goffart.

L’intégration de la mobilité douce, de la verdurisation et des riverains.

Charleroi : 275 rues vont connaître un lifting dans les 15 communes qui composent l'entité - © Tous droits réservés

Une campagne de communication a déjà commencé, afin d’intégrer les riverains, et particulièrement les indépendants, commerces, asbl, écoles… aux désagréments que les travaux engendreront. Afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

Ensuite, dans son programme, la Ville intègre le plan "Stop". La politique de Charleroi, désormais, est de rendre la ville agréable pour ceux qui y vivent et pas à ceux qui la traversent. "Le plan "Stop", explique Eric Goffart, c’est donné la priorité à l’usager le plus faible. Les aménagements de voiries privilégieront d’abord les piétons, avec des trottoirs où il est aisé de se déplacer avec une poussette, par exemple. Ensuite, on songera aux cyclistes et aux aménagements nécessaires aux transports en commun. Et seulement ensuite, on pensera voiture. Il n’y a pas que le centre de Charleroi. Dans les 15 communes qui composent l’entité, il y a des gens qui vivent et il faut privilégier le bien-être de tous dans leur quartier respectif".

Enfin, là où cela possible – et c’est un point qui importe énormément au bourgmestre Paul Magnette – il y aura du vert ! "Toutes les voiries ne le permettent pas, détaille Eric Goffart, mais dès que l’occasion se présentera sur les 275 rues à rénover, on veillera à mettre la nature en ville pour encore plus de bien-être pour attirer de nouveaux habitants à Charleroi".