Charleroi : 16 enfants placés en urgence dans une structure d'accueil

C’est une structure d’accueil provisoire qui vient d’ouvrir ses portes à Charleroi. Depuis ce lundi, elle accueille 16 enfants, âgés de 0 à 6 ans, qui ont dû y être placés en urgence. Les SASPE (Service d’Accueil Spécialisé pour la Petite Enfance) existants ne peuvent plus, en raison de la crise du coronavirus, accueillir de nouveaux enfants pour l’instant. Du coup, les SAJ (Services de l’Aide à la Jeunesse) et les SPJ (Services de Protection de la Jeunesse) doivent trouver des solutions en urgence pour ces enfants en danger. C’est l’ONE qui a été chargée de mettre en place cette structure temporaire.

"Pendant cette crise sanitaire, les admissions dans les "SASPE" sont suspendues, explique Brigitte Marchand la directrice de la coordination accueil de l’ONE. Il fallait donc rapidement trouver un site pour centraliser l’hébergement de ces enfants en difficulté en créant un "SASPE" temporaire. Nous avons alors sollicité l’ISPPC et son expertise pour travailler ensemble et les choses sont allées très vite."

De son côté, l’ISPPC a tout de suite accepté de relever ce challenge. "On s’est directement mobilisé avec toutes les équipes, commente Alberto Mulas le directeur du pôle "enfance et adolescence" de l’ISPPC. L’ISPPC a la capacité de mobiliser d’importants moyens logistiques et humains. Le bâtiment de la crèche "L’île aux Merveilles" était inoccupé à cause de la crise. Nous avons aussi mobilisé nos équipes techniques et puis nous avons aussi du personnel qui pour l’instant est inoccupé. Nous avions besoin de 12 volontaires pour encadrer ces 16 enfants et nous avons eu 39 candidatures. C’est dire comment ce projet à mobiliser tout le monde au sein de l’ISPPC."

Les enfants sont arrivés dès ce lundi dans leur nouveau lieu de vie, accueillis par le personnel formé en urgence et qui va les encadrer et vivre avec eux 24h sur 24 dans les locaux de la crèche, fermée pour l’instant : " Le plus petit des enfants n’a que quelques jours et le plus âgé en a 6, explique Ludovic Raye, puériculteur. Ils ont besoin d’être rassurés, réconfortés et ils ont besoin de câlins aussi. La première nuit est souvent difficile pour eux mais après dans l’ensemble, ils se sentent bien dans cet environnement apaisé."

Cette structure est temporaire et fermera ses portes le 30 juin prochain. "Ensuite, en fonction des différentes situations, les enfants seront réorientés, précise Brigitte Marchand. Certains seront transférés dans des institutions ou des services existants et d’autres pourront rentrer dans leur famille avec ou sans contrôle. Je pense notamment aux enfants qui sont ici parce que leurs parents, souffrants et hospitalisés, n’ont pas trouvé de solution pour s’en occuper."